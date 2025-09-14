Israel actualiza sus advertencias de viaje: prohíbe viajar a 5 países y no recomienda 10

En su última evaluación de "amenazas terroristas" para los israelíes que viajan al extranjero publicada este domingo antes del comienzo de las Altas Fiestas judías -Año Nuevo y Yom Kipur-, el CSN informa de que no ha emitido nuevas advertencias de viaje, sino actualizado "las principales tendencias" de dichas amenazas y "el nivel de amenaza que representan para los israelíes".
El CSN recomienda a los israelíes que se abstengan de viajar a cinco países a los que, según la ley israelí, tienen prohibido hacerlo -Irak, Yemen, Irán, Siria y Líban-, así como Arabia Saudí, donde tienen "limitaciones" para ello. También recomienda no viajar a nueve más: Turquía, Egipto, Jordania, Argelia, Bangladesh, Somalia, Pakistán, Afganistán y Libia.
En su informe, indica que con la continuación de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza se ha identificado "una tendencia al deterioro de los incidentes antisemitas violentos y una escalada de las medidas por parte de grupos antiisraelíes, incluyendo intentos de agredir físicamente a israelíes y judíos en el extranjero".
Y advierte contra el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que "podría ser un hito significativo para las organizaciones terroristas, especialmente para Hamás y los grupos islamistas radicales".
Ello podría, añade, "alentar y motivar a elementos extremistas a llevar a cabo ataques terroristas contra israelíes o judíos en el extranjero".
El CSN cita la amenaza iraní, afirma que el grupo islamista Hamás está expandiendo sus actividades más allá de Gaza para llevar ataques en el extranjero y advierte contra los atacantes de simpatizantes del Estado Islámico y de Al Qaeda.
En este sentido, recuerda que viajar a la península del Sinaí, territorio egipcio adyacente a las fronteras israelíes, constituye "una amenaza grave", incluyendo su costa del Mar Rojo, un popular sitio turístico de buceo.