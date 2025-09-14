Israel ataca una torre en la Universidad Islámica de Gaza con desplazados en su interior

Al menos nueve personas resultaron heridas en los ataques, alertó la agencia de noticias Sanad, vinculada al grupo islamista palestino Hamás, mientras distintos medios y periodistas palestinos advierten de que puede haber un número aún indeterminado de personas atrapadas entre los escombros.

Fuentes gazatíes indicaron a EFE que el Ejército bombardeó desde el aire en dos ocasiones el edificio, utilizado como refugio por palestinos desplazados. Tras estos ataques parte de ellos volvieron a entrar para extraer lo que quedara de sus pertenencias, momento en el que fue lanzado un tercer misil contra la torre.

"Hace poco, el Ejército atacó dos rascacielos utilizados por la organización islamista Hamás en la zona de la ciudad de Gaza", se informó en un comunicado de las fuerzas armadas israelíes.

El Ejército israelí aseguró que los islamistas utilizaban las torres para recabar inteligencia y establecer puestos de observación sobre las tropas, así como para preparar ataques contra ellas.

"Antes de los ataques, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles, incluyendo advertencias con antelación a la población, el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional", alegaron las fuerzas armadas.

El Ejército israelí siempre asegura haber utilizado estas medidas cuando ataca lugares protegidos por el derecho internacional, como hospitales o escuelas.

La torre Al Madina Al Manawara es una de las dos torres mencionadas en el comunicado castrense, mientras que la segunda es la de Al Muhanna, en el barrio de Tal al Hawa al oeste de la capital gazatí.

Vídeos difundidos por la Red de Noticias Quds en redes sociales muestran a los desplazados refugiados en la torre Al Muhanna lanzando sus muebles y pertenencias por las ventanas del edificio, tratando de salvarlas tras recibir las órdenes de evacuación del Ejército israelí.

Israel también bombardeó y demolió a primera hora de este domingo la torre Kawthar, en el barrio gazatí de Rimal.

Desde que Israel anunció su intención de ocupar la ciudad de Gaza en agosto, el Ejército ha incrementado los bombardeos y demoliciones en la ciudad, en un intento de desplazar forzosamente al millón de personas que en ella se refugian hacia el sur del enclave.

Mientras el Ejército de Israel alega que unas 300.000 personas han huido ya de sus ataques, las Naciones Unidas limitan la cifra a decenas de miles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.800 personas, entre ellas más de 19.000 niños.