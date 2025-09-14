Israel bombardea y destruye otro edificio alto en la ciudad de Gaza

Según un comunicado castrense en el edificio derribado, identificado como la torre Kawthar, Hamás había instalado presuntamente "sistemas de inteligencia y puestos de observación para monitorear la ubicación de las tropas".

El Ejército israelí alega de forma habitual, sin aportar pruebas que lo corroboren, que milicianos de Hamás hacen un uso militar de estos rascacielos tras casi dos años de ofensiva bélica.

Los gazatíes creen que es parte de la campaña israelí que busca forzar al millón de personas de la ciudad de Gaza a desplazarse al sur, antes de una invasión terrestre de la capital.

Ayer, Israel derrumbó otro edificio de unas doce plantas, la torre Nour, alegando el mismo uso de Hamás.

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Alrededor de 60.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en esta ciudad en la última semana, según datos del proporcionados por el portavoz de la Defensa Civil gazatí, que ayer anunció 6.000 personas más sin un hogar tras los últimos ataques contra sus casas.