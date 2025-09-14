Israel mata a 40 personas en lo que va de domingo en Gaza y sigue bombardeando la capital

Según un recuento provisional en las morgues de hospitales compartido por periodistas gazatíes en una plataforma conjunta, hasta las 14.30 hora local (11.30 GMT) se registraron 45 muertos y de ellos 29 han llegado a hospitales del norte de la Franja.

En Hospital Shifa, localizado en la asediada ciudad de Gaza, recibió de madrugada ocho cuerpos sin vida y una veintena de heridos, informó a EFE su director, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe.

La pasada madrugada, al menos los cuerpos de otras cinco personas y 35 heridos llegaron a su vez al Hospital Al Quds, operado por la Media Luna Roja Palestina en el mismo barrio de Tel al Hawa, según una fuente de este centro.

Además, en el sur, otros cuatro cadáveres y 24 heridos por disparos de tropas israelíes fueron trasladados al centro Naser, después de haber sido atacados cerca de uno de los puntos militarizados de distribución de alimento en el noroeste de Rafah.

El Ejército israelí ha ordenado hoy la evacuación de tres edificios altos en la ciudad de Gaza y bloques aledaños, y ya ha derribado al menos uno de ellos en el barrio de Rimal, de donde cada vez más personas son obligadas a huir al sur del enclave y cientos se han quedado sin casa.