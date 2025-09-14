La inteligencia ucraniana dice haber destruido un sistema de misiles antiaéreos ruso

Fuerzas especiales del GUR "localizaron y destruyeron con éxito el complejo antiaéreo 9K317M 'Buk-M3' de los invasores rusos", indica la inteligencia militar en un comunicado, en el que agrega que "el exitoso ataque contra el costoso objetivo enemigo se llevó a cabo cerca de la localidad de Oleksándrivka, en el territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporiyia".

El coste del sistema de defensa antiaérea ruso Buk-M3 oscila entre 40 y 50 millones de dólares, agrega la información publicada en Telegram.