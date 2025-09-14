La producción industrial china frena de nuevo hasta el 5,2 % interanual en agosto

La cifra del octavo mes del año queda por debajo de las expectativas de los analistas, que vaticinaron que el dato se recuperaría desde el 5,7 % interanual anotado en julio (sensible bajada frente al 6,8 % de junio) hasta en torno a un 5,8 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en agosto fue el de manufactura (+5,7 %), superando al minero (5,1 %) y al de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+2,4 %).

Los datos también apuntan que la producción industrial china acumula un crecimiento del 6,2 % en lo que va de 2025.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos de julio como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales siguieron la misma tendencia al frenar desde el 3,7 % al 3,4 %, mientras que los analistas esperaban un ligero repunte hasta un 3,8 %.

"La producción y la demanda crecieron de forma sostenida, el empleo y los precios se mantuvieron estables por lo general, y se cultivaron y ampliaron nuevos motores de crecimiento. La economía nacional mantuvo una inercia generalmente estable, con progreso firme", apuntó la institución.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,3 %, una lectura superior a la del 5,2 % del mes anterior.

Mientras tanto, el crecimiento de la inversión en activos fijos fue del 0,5 % en los primeros ocho meses del año, una marca sensiblemente inferior a la acumulada hasta julio, que había sido del 1,6 %, o hasta junio (2,8 %).

En este caso, los expertos vaticinaban una bajada pero a un ritmo mucho más lento al que finalmente experimentó, hasta un 1,4 %.

Concretamente, en el análisis por sectores, la inversión destinada a manufactura creció un 5,1 % y la de infraestructura, un 2 %, mientras que la orientada a promoción inmobiliaria se desplomó un 12,9 % en el marco de la prolongada crisis que vive el sector.

Acerca de esto último, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 4,7 % interanual hasta agosto.

El organismo había publicado también hoy su informe sobre precios inmobiliarios, que apunta a una bajada del 0,3 % entre julio y agosto en la vivienda nueva en 70 ciudades seleccionadas, marcando el 27º mes consecutivo de descensos.