Marco Rubio aterriza en Tel Aviv en una visita donde abordará la ofensiva en Gaza

El jefe de la diplomacia estadounidense visitará esta tarde, junto al mandatario Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el único acto de su agenda compartido por ahora de forma oficial.

Según la ONG israelí Peace Now -que monitoriza la expansión de asentamientos ilegales-, Rubio estará también presente en la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, ubicado en el ocupado Jerusalén Este.

La presencia de Rubio en este túnel equivale al "reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí sobre la zona más sensible de la cuenca sagrada de Jerusalén", denunció Peace Now en un comunicado.

El túnel, de 600 metros de longitud, comienza en el extremo sur de Wadi Hilweh en Silwan, discurre bajo viviendas palestinas (muchas expropiadas), pasa bajo las murallas de la Ciudad Vieja y termina junto a los cimientos del Muro de las Lamentaciones y a pocos metros de la Mezquita de Al Aqsa.

El viaje de Rubio se produce en plena ofensiva de Israel para ocupar la ciudad de Gaza, la capital del enclave palestino, y desplazar una vez más a su millón de habitantes, que sufren las consecuencias de casi dos años de guerra y una situación de hambruna por el bloqueo israelí a la entrada de alimentos.

También se produce antes de que, a partir del próximo 22 de septiembre, la Asamblea de la ONU discuta el reconocimiento del Estado palestino, una opción que han anunciado países como Francia, Reino Unido o Canadá y rechaza Estados Unidos en reacción a la campaña israélí en Gaza, que ha dejado casi 65.000 muertos según las autoridades gazatíes.

Recientemente, el ministro radical del Gobierno de Netanyahu Bezalel Smotrich presentó un plan para anunciar la soberanía israelí sobre el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel.

La llegada de Rubio a Israel se produce a pesar del descontento de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump por el ataque israelí en Catar contra la delegación de Hamás que negocia la liberación de los rehenes israelíes como parte de una tregua en Gaza.

El país es un gran aliado de Estados Unidos y uno de los principales negociares para lograr un alto el fuego en la Franja palestina.

"(El ataque) no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero tendremos que hablar de ello; principalmente, sobre qué impacto tiene esto” en los esfuerzos de tregua, dijo Rubio a la prensa ayer en Washington, antes de su vuelo.

Según un comunicado de Netanyahu, el ataque -que no logró asesinar a los altos cargos de Hamás en Doha, pero sí al hijo de uno de ellos y otros cuatro miembros del grupo islamista- fue una "operación israelí totalmente independiente" que no contó con la aprobación previa de EE.UU.