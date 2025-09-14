Marine Le Pen vaticina que "en algunas semanas o meses" habrá legislativas anticipadas

"Este Gobierno sufrirá una moción de censura, probablemente en algunas semanas o meses. Habrá elecciones y tendréis la posibilidad de escoger a Jordan Bardella como vuestro primer ministro", declaró Le Pen en un mitin celebrado en Burdeos (suroeste de Francia).

La tres veces candidata al Elíseo dio por hecho esa llamada a las urnas en caso de otra moción, a pesar de que el poder de convocar legislativas anticipadas reside en el presidente del país, quien puede designar a un primer ministro, como ya hizo tras la caída de François Bayrou el pasado lunes.

El RN ha sido determinante para tumbar a los dos últimos gobiernos franceses, el de Michel Barnier (finales de 2024) y el de François Bayrou (desde diciembre de 2024 hasta esta semana), en respectivas mociones en la Asamblea Nacional, en las que votaron conjuntamente con la izquierda.

En su intervención ante miles de militantes, la líder del RN fue muy crítica con Macron, cuyo poder estimó que "está desgastado, sin energía ni visión ni apoyo popular".

Insistió en un regreso a las urnas como mejor solución a la crisis política francesa abierta desde las legislativas anticipadas de mediados 2024, decididas por Macron tras el batacazo de su partido en las europeas.

Le Pen, quien espera poder presentarse a las presidenciales de 2027 si su juicio en apelación de 2026 rebaja la condena que la inhabilita durante cinco años por un caso de malversación, afirmó que la conquista de la jefatura de Gobierno por parte de su candidato Bardella anticipará la del Elíseo.

La dirigente nacionalpopulista volvió a recordar las medidas políticas que pondrán en marcha si gobiernan, como la "preferencia nacional" que otorgará más derechos a los franceses a la hora de recibir prestaciones o beneficios sociales, y la lucha contra la inmigración.

Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo, los políticos más populares para sustituir a Macron en la Presidencia francesa en 2027 son Bardella, con un 35 % de opiniones favorables, y Le Pen, con un 32 %.