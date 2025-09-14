Más de un millar de candidatos vinculados con la guerra participan en elecciones rusas

Según informa el periódico independiente Nóvaya Gazeta Europa, se trata de militares y empleados del Ministerio de Defensa (0,9 %), pero también de figuras relacionadas con la industria militar (0,57 %).

El número de militares que presentó su candidatura aumentó un 0,2 % en relación con los comicios municipales celebrados en septiembre de 2024.

En su mayoría, esos candidatos aspiran a encabezar municipios o ciudades, desde Siberia a la región de Leningrado, aunque los expertos consideran que tienen escasas opciones de lograr sus objetivos.

Al puesto de gobernador regional únicamente aspiran dos candidatos vinculados con la conocida como 'operación militar especial': Yevgueni Pervishov quiere encabezar la región de Tambov, cargo que ya ejerce de manera interina desde el pasado año, y Stepán Soloviov, un político que combatió en Ucrania y que se postuló para dirigir la república de Komi.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que los veteranos de guerra deben convertirse en la futura élite del país, afirmaciones que los analistas independientes no se han tomado en serio.

De hecho, consideran que existe el riesgo de que ocurra lo mismo que con los veteranos de la Guerra de Afganistán, que tras la caída de la URSS en 1991 pasaron a integrar las bandas armadas ilegales.

Fuentes independientes aseguran que los soldados rusos que regresaron del frente ucraniano han cometido cientos de crímenes violentos en los últimos tres años y medio.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, aseguró el domingo que los ataques con drones ucranianos de los últimos días no han repercutido en los comicios, al tiempo que aseguró que apenas ha habido denuncias de irregularidades.

"Estábamos preparados", dijo Pamfílova, que ha sido acusada por la oposición independiente y la comunidad internacional de permitir el fraude oficialista en los comicios desde su nombramiento en 2016.

Los comicios tienen lugar en 81 regiones de la Federación Rusa, enfrascada en una guerra en Ucrania desde febrero de 2022.

Con la excusa de la campaña militar, las autoridades han perseguido, encarcelado y obligado a exiliarse a los principales dirigentes de la oposición al Kremlin, por lo que los rusos apenas tienen opciones de elegir a representantes que critiquen la línea oficial, especialmente en política exterior.

Después de la repentina muerte en prisión del líder opositor, Alexéi Navalni, las autoridades se han negado a registrar partidos políticos y candidatos vinculados con la oposición liberal y contrarios a la campaña militar en Ucrania.

Además de las elecciones municipales que tienen lugar anualmente, se elegirán directamente los gobernadores de 20 regiones, entre ellas Leningrado, Tatarstán y Kursk, y en una, el distrito autónomo Yamalo-Nénets, lo elige la asamblea pertinente.