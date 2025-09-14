Merz agradece a De Wever su asistencia a concierto dirigido por músico israelí cancelado

"Agradezco al primer ministro belga su firme muestra de solidaridad con su visita a Lahav Shani y a la Filarmónica de Múnich en Essen. Estimado @Bart_DeWever, no debemos dar cabida a este antisemitismo descarado", escribió en un mensaje en su cuenta de X.

De Wever viajó al concierto en Essen junto al embajador de Alemania en Bélgica, Martin Kotthaus, donde conversó asimismo con el músico israelí.

"He venido aquí para decirles que condeno enérgicamente la cancelación del concierto en Gante", declaró el sábado De Wever durante el ensayo general de la Filarmónica de Múnich en Essen, citado por el periódico muniqués 'Abendzeitung'.

El primer ministro belga se refirió a lo ocurrido como una "vergüenza" que ha dañado la reputación de su país y aseguró que el antisemitismo no tiene cabida en Bélgica.

"Acabo de asistir a una maravillosa actuación en Essen de la Filarmónica de Múnich dirigida por Lahav Shani", escribió anoche De Wever en un mensaje en su cuenta de X, acompañado de una foto en la que estrecha la mano del músico israelí.

De Wever agregó que, inmediatamente después del ataque cometido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas, expresó su temor de "que el Gobierno israelí se dejara llevar a un conflicto violento sin fin en Gaza", temor que se hizo realidad "con todas las terribles consecuencias que ello implica".

Añadió que por eso Bélgica apoya todas las sanciones selectivas propuestas por la Unión Europea (UE) para poner fin a la guerra y subrayó que "los intereses de los civiles inocentes, independientemente de su origen o creencias, son primordiales en este aspecto".

"No obstante, quiero dejar muy claro que nunca, jamás, habrá lugar para el racismo y el antisemitismo en este país. Ahí es donde trazo la línea. Por lo tanto, condeno enérgicamente la reciente cancelación de la Filarmónica de Múnich por parte del Festival de Gante de Flandes, sobre la base únicamente del origen del director Lahav Shani. Insistí en transmitirle este mensaje personalmente y en expresarle mi agradecimiento por su contribución al poder de la música", subrayó.

La cancelación por parte del Festival de Gante del concierto de la Filarmónica de Múnich bajo la batuta de Shani desató una tormenta en Alemania, con condenas enérgicas a esta decisión y muestras de solidaridad con el músico y la orquesta.

Shani asumirá como director titular de la Filarmónica de Múnich en la temporada 2026/2027 y mantiene una estrecha cooperación con el colectivo desde su debut con la orquesta muniquesa en setiembre de 2020.