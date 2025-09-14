Muere maquinista en posible sabotaje al descarrilar dos trenes en la región de Leningrado

"Murió el maquinista del tren (...) Los investigadores comprueban la versión de un sabotaje", señaló en Telegram.

El descarrilamiento de esa locomotora que no llevaba vagones tuvo lugar en el distrito de Gátchina, que acoge el centro administrativo de Leningrado, precisó el gobernador.

En el caso del segundo tren, que transportaba quince cisternas vacías, el accidente tuvo lugar durante la noche en el distrito Luzhski, al sur de Gátchina.

Al respecto, el gobernador subrayó que las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en todos los medios de transporte público en previsión de nuevos ataques.

Los servicios de emergencia intentan ahora restablecer lo antes posible la circulación ferroviaria, que provocó la suspensión de numerosos trenes debido a los descarrilamientos.

Mientras, las autoridades han habilitado autobuses para trasladar a la gente a sus domicilios o lugares de trabajo, especialmente en dirección a la segunda ciudad rusa, San Petersburgo.

La víspera también murieron tres efectivos de la Guardia Nacional al explotar un artefacto que había sido colocado en la vía del tren en la región de Oriol.

En el pasado los saboteadores ucranianos han colocado explosivos en las vías del tren con el fin de impedir la llegada de suministros a las tropas rusas que combaten en Ucrania.