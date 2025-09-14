Muere maquinista en posible sabotaje al descarrilar tren cisterna en región de Leningrado

"Murió el maquinista del tren (...) Los investigadores comprueban la versión de un sabotaje", señaló en Telegram.

El gobernador, que precisó que las quince cisternas que portaba el tren iban vacías, subrayó que las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en todos los medios de transporte público en previsión de nuevos ataques.

Los servicios de emergencia intentan ahora restablecer lo antes posible la circulación ferroviaria, que provocó la suspensión de al menos diez trenes debido al descarrilamiento ocurrido en el distrito de Gátchina.

Mientras, las autoridades han habilitado autobuses para trasladar a la gente a sus domicilios o lugares de trabajo, especialmente en dirección a la segunda ciudad rusa, San Petersburgo.

La víspera también murieron tres efectivos de la Guardia Nacional al explotar un artefacto que había sido colocado en la vía del tren en la región de Oriol.