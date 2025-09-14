ONU insta a Honduras a agilizar investigación sobre asesinato del ambientalista Juan López

Se debe agilizar la investigación "que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como a las estructuras de corrupción y crimen organizado que pudieron haber participado en el asesinato de López", indicó la Oacnudh con ocasión del primer aniversario del crimen contra el ambientalista en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

El organismo recordó que López fue defensor del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y reconocido a través de su lucha por la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

"A pesar de las amenazas constantes contra su vida y de haberse confirmado la existencia de un riesgo grave a su integridad, la Oficina ha constatado que el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo", añadió en un comunicado.

Señaló además que esa omisión "reveló la persistente falta de acción efectiva en la protección de personas defensoras, así como la urgencia de abordar las causas estructurales de su situación de riesgo, incluidas las dinámicas de corrupción e impunidad".

La Oacnudh se unió a otras instituciones y defensores de derechos humanos y el ambiente que reclaman justicia por el caso de Juan López, quien además era predicador y concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya.

También indicó que aunque hay avances en el proceso penal contra tres presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y garantizar medidas de no repetición.

Solo así la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país, enfatizó la misma fuente.

El representante de la Oacnudh en Tegucigalpa, Juan Carlos Monge, indicó que "el legado de Juan López nos recuerda que la defensa del medio ambiente es inseparable de la defensa de los derechos humanos", que "su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras" y que "honrar su memoria implica asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya".

La Oacnudh resaltó que el Decreto 18-2024, que asegura la protección y restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, constituye un resultado concreto de la lucha de Juan López y de quienes defienden los bienes comunes.

"Sin embargo, su efectiva implementación integral y transparente es una deuda pendiente del Estado" y, "seguir postergándola, limita el avance en la garantía del derecho al medio ambiente y aumenta los riesgos para las comunidades y defensores".

La misma fuente también exhortó a las autoridades de Honduras a ejecutar el Decreto 18-2024 y las medidas de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos, sus familiares y demás víctimas vinculadas al caso.

Juan López fue asesinado en el interior de su vehículo el 14 de septiembre de 2024, en horas de la noche, tras salir de una iglesia en la que predicaba.