Partido opositor venezolano exige la liberación de exalcalde detenido y saber su paradero

"La desaparición de Macario es un acto de persecución política por pensar distinto. Es inaceptable que en Venezuela se siga deteniendo, desapareciendo y aislando a ciudadanos solo por ejercer sus derechos y expresar sus ideas", manifestó PJ en su cuenta de X.

Según la organización, González, de 73 años y también profesor universitario, fue visto por última vez el viernes 12 de septiembre, a las 13:00 hora local (17:00 GMT), cuando salió de una reunión en la Universidad Fermín Toro, en el estado de Lara, donde se encuentra Barquisimeto.

Desde entonces, agregó PJ, no hay "información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud".

"Exigimos conocer su paradero y su liberación inmediata al igual que la de todos los presos políticos. Es hora de poner fin a la represión y la práctica de desapariciones forzadas", expresó la formación opositora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto pasado, la ONG venezolana Provea denunció que en el país ha habido un "incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente" y "sometidas a largos períodos de incomunicación", sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su "paradero o condiciones de reclusión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Provea también exigió entonces a las autoridades "determinar las responsabilidades" por "estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas", con el fin de "imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición".

De acuerdo con la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.