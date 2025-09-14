Putin condecora a expresidente ruso Medvédev que irrita a Trump desde las redes sociales

Medvédev, que este domingo cumple 60 años, recibió la Orden al Mérito por la Patria en su IV grado por su contribución "al fortalecimiento del Estado ruso y la garantía de la seguridad nacional de la Federación Rusia"

El Kremlin ha defendido las controvertidas opiniones vertidas por Medvédev, que ejerció la Presidencia entre 2008 y 2012, pero siempre subrayando que Putin es el único que define la política exterior del país.

"En cada país existen miembros del Gobierno que tienen diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos en marcha. También hay gente con posturas muy radicales en EEUU y en los países europeos. Eso pasa siempre", dijo recientemente Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Trump, que calificó de “bocazas” a Medvédev, actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, ordenó el mes pasado incluso el despliegue de dos submarinos nucleares hacia Rusia como una medida para garantizar la seguridad nacional tras "las provocadoras declaraciones" de Medvédev.

"Un expresidente de Rusia, Medvédev, quien ahora está a cargo de uno de los consejos más importantes, dijo cosas muy malas al hablar de energía nuclear. Y cuando se menciona la palabra nuclear, me pongo a pensar: 'Seamos cautelosos, porque es la amenaza definitiva'. No debería haberlo dicho. Es un bocazas", afirmó.

Medvédev criticó el ultimátum que Estados Unidos impuso entonces a Rusia para que detenga la guerra de Ucrania y advirtió que este podría derivar en un conflicto entre ambos países.

"Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días... Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país", escribió en su cuenta de X.

Añadió poco después en Telegram: "Que (Trump) recuerde sus películas favoritas sobre 'Muertos vivientes' y también qué peligroso puede ser la ''Mano muerta".

El sistema ruso "Perímetro", también conocido como "Mano muerta", se activaría en caso de que el Kremlin pierda el control sobre su arsenal nuclear debido a un ataque masivo enemigo.

Medvédev, que tras dejar el Kremlin ostentó el cargo de primer ministro (2012-2020), es desde hace muchos años poco influyente en la política estatal y es también muy impopular entre los rusos.