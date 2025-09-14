Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre nueve regiones y el mar de Azov

Según el parte de guerra de Defensa, las otras regiones atacadas son Briansk y Rostov, ambas limítrofes con Ucrania, Smolensk, Kaluga, Nóvgorod, Oriol y Riazán.

Precisamente, la más castigada durante la madrugada fue la fronteriza Briansk con una treintena de aparatos no tripulados de ala fija.

Mientras, tres drones ucranianos fueron abatidos sobre el cielo de Leningrado, de los que uno provocó un incendio en una fábrica que ya ha sido extinguido, según las autoridades.

Rusia celebra el domingo entre estrictas medidas de seguridad la tercera jornada de las elecciones municipales y regionales en 81 regiones y entidades federales de este país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.