Rusia efectúa prácticas de tiro con misiles hipersónicos Tsirkón en maniobras Západ-2025

Las prácticas de tiro contra un potencial enemigo corrieron a cargo de la fragata 'Almirante Golovko', según informó el Ministerio de Defensa.

Los Tsirkón, una de las joyas de la corona del arsenal ruso, tienen un alcance de mil kilómetros y puede alcanzar una velocidad de 'Mach 10' o 2,5-3 kilómetros por segundo, lo que los convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.

La zona fue cerrada provisionalmente para la navegación civil, precisó el comunicado castrense.

Los misiles Tsirkón, utilizados por primera vez en Ucrania el pasado año, también fueron empleados durante las maniobras que celebró la Armada rusa frente a las costas de Siria antes del derrocamiento en diciembre pasado de su autoritario líder, Bachar al Asad, asilado en Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante las maniobras, que arrancaron este viernes tras la incursión aérea de drones rusos en territorio de Polonia, se emplearán también misiles balísticos hipersónicos Oréshnik y armas nucleares tácticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa", dijo el viernes Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Con todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció ese mismo día la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".