Sánchez destaca el "ejemplo" internacional de España en su condena a la "barbarie" en Gaza

Sánchez ha intervenido este domingo en un acto del partido socialista en Málaga (sur) en el que ha apoyado a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha mostrado su "admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Lo ha dicho en referencia a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que llega este domingo a Madrid, donde están convocadas diferentes protestas por la participación de un equipo israelí en la competición mientras se suceden los ataques a la población palestina en Gaza.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que en "un país tan plural" y "diverso en lo territorial" como España, los ciudadanos se pongan de acuerdo "en una causa justa que son los derechos humanos".

Durante su intervención en el acto, al que han asistido ministros de su ejecutivo, Pedro Sánchez ha defendido las políticas impulsadas por su Gobierno frente una oposición conservadora, que "no dice nada" ni ante "la barbarie en Gaza" ni ante otros problemas, y que lo "único" que hace es "insultar".

