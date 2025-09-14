Stephen Graham: 'Adolescence' "se volvió muy identificable para la gente de muchas formas"

"Nadie tuvo que imaginar demasiado. Podría ser tu hermana o tu hermano o tu vecino o conoces la infancia de alguien", agregó Graham durante su paso por la alfombra roja de la 77 edición de los premios más codiciados de la televisión estadounidense que se celebran en Los Ángeles.

Graham, quien interpreta Eddie Miller, el padre de una familia cuya vida da un vuelco tras el arresto de su hijo de 13 años, acusado de asesinar a una compañera, afirmó además que se logró captar la esencia de madre en su compañera de reparto Christine Tremarco a través de las suyas.

"Nuestras madres fueron mujeres muy arquetípicas en nuestras vidas, mujeres muy fuertes, matriarcales. Y creo que logramos capturar esa esencia", sentenció.