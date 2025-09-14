Ucrania dice haber alcanzado con drones uno de las mayores refinerías rusas

"En la noche al 14 de septiembre de 2025, unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en colaboración con otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, lanzaron un ataque contra la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado", escribe el Estado Mayor en Facebook.

El comunicado agrega que se registraron explosiones e incendios y se están precisando los resultados del ataque.

Según el Estado Mayor, la de Kirishi es una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia y produce alrededor de 80 tipos de productos petrolíferos, entre ellos gasolina para automóviles, diésel y combustible para aviación, además de utilizarse para abastecer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales precisaron en un mensaje en Telegram que se trata de una de las principales refinerías de Rusia en cuanto a volumen de procesamiento de petróleo, que asciende a unos 20 millones de toneladas al año.

