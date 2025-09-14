Un incendio ha consumido 48 hectáreas en los alrededores de la ciudad peruana de Arequipa

El fuego se inició en torno a las 11:45 hora local (16:45 GMT) en las estribaciones del Misti, uno de los tres volcanes que rodean a esta ciudad, ubicada en el sur de los Andes peruanos, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), señaló que las llamas han afectado hasta el momento a los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata.

La mayor parte del área calcinada se encuentra en Miraflores, con 40 hectáreas, seguida de Mariano Melgar, con cinco; y Chiguata, con tres.

Las labores de control se realizan de manera conjunta con personal de las municipalidades distritales involucradas, la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía Nacional del Perú, bomberos forestales y brigadas especializadas, quienes además vienen utilizando drones con cámaras térmicas para el monitoreo del siniestro.

