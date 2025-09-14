Un sismo de magnitud 5,1 remece las regiones surandinas de Ayacucho y Huancavelica en Perú

El movimiento telúrico se registró a las 20:25 hora local (01:25 GMT) con epicentro en la localidad de Pilpichaca, provincia de Huaytará, en la región Huancavelica, a una profundidad de 109 kilómetros, según detalló el Instituto Geofísico Peruano (IGP).
A su vez, el sismo tuvo una intensidad III en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, en la vecina región de Ayacucho, ubicado en la sierra sur de Perú.
El sur peruano es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el país porque se encuentra frente a la placa submarina de Nazca.
Por ese motivo, Perú está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la sureña ciudad Ica con el saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas materiales.
