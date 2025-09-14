Un sismo de magnitud 5,1 remece las regiones surandinas de Ayacucho y Huancavelica en Perú

Lima, 14 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este domingo las regiones surandinas de Ayacucho y Huancavelica, en los Andes de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.