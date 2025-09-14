Unos 20.000 soldados israelíes han resultado heridos desde que comenzó la ofensiva en Gaza

Un 55 % de los soldados que Defensa cuenta como heridos desarrollaron problemas de salud mental como ansiedad, depresión, problemas de adaptación o estrés postraumático.

"La mitad de los heridos son jóvenes de hasta 30 años, el 92 % de los cuales son hombres y el 64 % son reservistas", detalló Defensa este domingo en un comunicado.

Además, un 45 % de los heridos sufrieron lesiones físicas; un 35 %, problemas de salud mental; y un 20 % experimentó tanto lesiones físicas como reacciones mentales adversas.

En la nota, el ministerio estima que los soldados atendidos por su Departamento de Rehabilitación alcanzará los 100.000 en 2028, de los cuales unos 50.000 recibirán tratamiento por problemas de salud mental.

Desde el 7 de octubre de 2023, 904 soldados regulares, oficiales y reservistas han muerto por los distintos conflictos en los que Israel se ha embarcado tanto en Gaza y Cisjordania como en las hostilidades en los demás frentes de confrontación que mantiene en Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán.

Del total, 329 murieron ese mismo día durante el ataque, mientras que unos 460 han muerto durante la ofensiva terrestre en Gaza.

Mientras tanto, los heridos provocados por los constantes bombardeos y ataques de Israel en Gaza superan los 164.600.

El Ejército israelí bombardea sistemáticamente hospitales y clínicas alegando la presencia de milicianos en su interior.

A causa de los ataques del Ejército israelí, sólo el 50 % de los hospitales de Gaza siguen en funcionamiento, todos ellos de manera parcial. En el caso de los hospitales de campaña el total asciende al 62 %, mientras que sólo el 40 % de las clínicas de atención primaria funcionan (también parcialmente).

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.800 personas, entre ellas más de 19.000 niños, según datos del ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.