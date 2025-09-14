Unos 6.000 gazatíes pierden sus casas e Israel acrecienta su asedio de la ciudad de Gaza

"La ocupación (Israel) advirtió (de bombardeos) contra algunos edificios, pero atacó otras viviendas que no estaban amenazadas, lo que provocó varias muertes y heridos. Más de 6.000 ciudadanos se quedaron sin hogar tras el ataque a sus viviendas", detalló en un comunicado el portavoz de los equipos de rescate gazatíes, Mahmud Basal.

EFE presenció también esta mañana una gran humareda tras la detonación de ocho robots cargados de explosivos detrás de la Facultad Universitaria de Ciencias Aplicadas en Tel al Hawa, barrio sureño en la ciudad de Gaza, acompañados de un intenso bombardeo de artillería contra las zonas sur y oeste, áreas densamente pobladas por residentes desplazados.

"Esta escalada ha provocado que muchos residentes se preparen para una nueva ola de desplazamientos hacia el sur", añadió Basel. Desde hace días, miles de palestinos, con todas sus pertenencias, están desplazándose por la carretera Al Rashid hacia el sur.

Según una estimación castrense, unos 280.000 gazatíes habrían abandonado ya la ciudad de Gaza, bajo asedio y amenaza de invasión militar, rumbo al sureña Al Mawasi, donde gazatíes se hacinan ya en campamentos en condiciones de insalubridad y escasez de agua, además de los bombardeos israelíes.

