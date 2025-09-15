Abás dice que el Gobierno de Netanyahu "no puede ser socio de seguridad" de Oriente Medio

El Cairo, 15 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó este lunes que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu "no puede ser socio de la seguridad" con los países de Oriente Medio, después de que Israel atacara una delegación negociadora de Hamás en Catar la semana pasada.