Agujero de la capa de ozono en el Antártico llega a 21,08 millones de kilómetros cuadrados

Berlín, 15 sep (EFE).- El agujero de ozono sobre el Antártico alcanzó los 21,08 millones de kilómetros cuadrados en la primera mitad de septiembre, informó este lunes el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), en la víspera del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.