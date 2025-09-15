Al menos 20 muertos este lunes en la ciudad de Gaza, 9 de ellos mujeres y niños

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Al menos 20 personas murieron en lo que va de lunes, entre ellas nueve mujeres y niños, por ataques israelíes en la ciudad de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa, el mayor de la capital gazatí.