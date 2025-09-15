Al Sisi expondrá en Catar su visión de la situación en Oriente Medio

Según dijo la Presidencia egipcia en un comunicado, Al Sisi pronunciará un discurso ante la cumbre de emergencia de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), compuestas por 22 y 57 Estados respectivamente, incluidos importantes actores regionales como Turquía, Irán, Arabia Saudí y Pakistán.

"Expondrá la visión de El Cairo sobre las novedades de la situación en Oriente Medio y enfatizará los principios de la política egipcia en apoyo a la seguridad y la estabilidad regionales, y mantendrá también varias reuniones bilaterales en el marco de la cumbre", dijo la nota.

Egipto es el primer país de la región que firmó un acuerdo de paz con Israel en 1973 y es también, junto con Catar, uno de los mediadores para tratar de alcanzar un alto el fuego en Gaza y liberar a los rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino Hamás.

El ataque israelí del pasado día 9 en Doha tuvo como blanco una reunión de negociadores de Hamás mientras debatían una propuesta de Estados Unidos para una tregua en Gaza, lo que no sólo ha sido condenado como una "traición" y "terrorismo de Estado" por Doha, sino suscitó temores de los mediadores sobre el respeto de Israel por la labor mediadora y las negociaciones en sí.

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, ha denunciado que esa "agresión", en la que murieron cinco miembros de Hamás y un policía del país del golfo, estaba dirigida "contra la mediación en sí", en tanto advirtió que Catar se defenderá ante "cualquier ataque a su soberanía" y hará frente "a cualquier amenaza con todos los medios contemplados en la ley internacional".

En este contexto, el comunicado de la Presidencia egipcia destacó que Al Sisi reafirmará en Doha "la plena solidaridad de Egipto con el hermano Estado de Catar", y que su participación en la cumbre "refleja su firme apoyo a sus hermanos en la lucha contra esta agresión, que constituye una flagrante violación de todas las convenciones y normas internacionales".

Se desconoce hasta ahora el contenido del comunicado final de la cumbre de Doha, cuyo borrador fue elaborado el domingo por los ministros de Exteriores de ambos organismos, si bien crecen las conjeturas y también los llamamientos en los medios árabes e islámicos sobre la necesidad de tomar una postura "firme" y "práctica" unánime en respuesta al ataque israelí.

Varios comentaristas en medios oficiales, así como en las redes, han exigido la suspensión de los pasos dados por algunos países árabes, como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, hacia la normalización de sus relaciones con Israel.

Otras opiniones han llegado a pedir la formación de una fuerza militar conjunta árabe-islámica para defenderse ante eventuales agresiones futuras, una idea que el propio Al Sisi había propuesto en 2014.

Egipto fue el primer país árabe en firmar la paz con Israel en 1979, seguido por Jordania (1994), pero ha ido endureciendo su discurso político contra el Estado judío tras la guerra en Gaza, acusando al Gobierno israelí de "genocidio" y rechazando tajantemente los planes de expulsar a los gazatíes a su territorio, algo que El Cairo considera como un asunto de "seguridad nacional".

Tanto El Cairo como Doha son próximos aliados de EE.UU., país que media también junto a ellos en la guerra de Gaza, si bien Catar no reconoce el Estado de Israel y acoge en su territorio una oficina política de Hamás.