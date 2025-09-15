Alphabet se convierte en la cuarta compañía en superar los tres billones de valor bursátil

En este momento, las acciones de Alphabet suben un 3,7 %. En lo que va de año suben un 30 %, según el cálculo de CNBC.

La confianza de los inversores en Alphabet parece clara después de que el pasado 2 de septiembre un juez fallara con una sentencia relativamente amable para con la empresa al permitirle mantener la alianza entre Google y su navegador Chrome y descartar así los riesgos de monopolio.

La entrada de Alphabet en el selecto club de las billonarias confirma así el reinado de las tecnológicas, muy por encima de otros sectores que antes tiraban de la economía estadounidense, como pueden ser la banca o las petroleras.

La alianza de las tecnológicas con el presidente Donald Trump -que sentó a su vera a todos sus CEO en su investidura- ha resultado ser fructífera, pues el mandatario ha salido en su defensa en los distintos casos abiertos contra ellas en otros mercados, sobre todo el europeo.

De hecho, al conocerse el fallo de un juez favorable a Alphabet, Trump entró en el debate, felicitó a la compañía y dijo que aquel era "un muy buen día".