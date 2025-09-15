Artistas españoles ponen su voz para nombrar a 18.500 niños y niñas asesinados en Gaza

"Yo me llamo Luis y tengo 66 años. Junto a las organizaciones sociales y solidarias, te pregunto: ¿cómo te llamas tú, niño perdido bajo los escombros de la dignidad internacional? Yo me llamo Luis. Ya soy viejo, pero no había vivido nunca la indignidad de un genocidio televisado, ni tanta persecución sangrienta e impudorosa de los periodistas que intentan informarnos de la hecatombe", ha dicho el director del Instituto Cervantes y poeta.

Él ha sido el primero en prestar su voz en un acción convocada por el colectivo Artistas con Palestina que se extenderá hasta las diez de la noche para poder recitar los nombres y apellidos de 18.500 menores gazatíes que han perecido desde que Israel arrancara la guerra en octubre de 2023, tras los atentados que el grupo islamista Hamás perpetró el día 7 de ese mes.

Miguel Ríos, Jorge Sanz, Fernando León de Aranoa, Silvia Abascal, Abril Zamora, María Botto, Loles León o Luis Miguel Seguí han sido algunos de los artistas que también han leído los nombres y apellidos de niños gazatíes muertos por la guerra, y se espera que se vayan uniendo compañeros como Pedro Almodóvar o Carlos Bardem.

La concentración, que empezó a mediodía y está arropada por oenegés, se desarrollará hasta las diez de la noche en la plaza más céntrica de la capital española, ciudad en la que ayer se suspendió la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por las manifestaciones propalestinas que han marcado la 80 edición de este evento deportivo.

La lectura de la Puerta del Sol es un "homenaje simbólico a los niños y niñas asesinadas en Palestina", han dicho desde la organización, recalcando que la lista con 18.500 nombres y apellidos se circunscribe a las muertes de menores registradas hasta el pasado mes de julio.

Según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Sanidad de Gaza, que forma parte del Gobierno de Hamás, han sido asesinados 64.229 gazatíes en el conflicto.

El 30,2 % (19.423) eran menores de 18 años y 1.009 tenían menos de un año.

En su discurso, García Montero ha recalcado que "debajo de las cifras hay nombres, derechos, vidas, padres, madres, sueños, ilusiones, esperanzas y tragedias".

Y ha defendido que "Israel ha decretado el vigor de una voluntad de exterminio con la misma saña que le sirvió a Hitler para decretar en Alemania, hace ya 92 años, la barbarie como forma de existencia, proclamándose canciller imperial, igual que ahora (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu aprovecha unas elecciones para proclamarse emperador de un genocidio".

Aunque no es "culpable" de lo que sucede en Gaza, el poeta ha dicho sentirse "responsable" por "vivir en un mundo que permite esta calamidad y por vivir en una comunidad (la Comunidad de Madrid, gobernada por la conservadora Isabel Díaz Ayuso) y una ciudad (la capital española, que gobierna el también conservador alcalde José Luis Martínez-Almeid) en la que algunas autoridades se niegan a pronunciar la palabra genocidio para aliarse con los abanderados de la muerte”.

García Montero, por sentirse responsable, ha afirmado que “esto no es una discusión política”, una “lucha de siglas” ni un “enfrentamiento de religiones o de creencias”, sino que “esto va más allá y tiene que ver con la caridad, la piedad, la misericordia, la compasión o la solidaridad ante el sufrimiento humano”.