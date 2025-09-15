Autoridades federales buscan a 15 presuntos miembros de 'Bin Laden Records' en Puerto Rico

"Necesitamos personas con entereza y agallas necesarias para reportar conducta delictiva y testificar en favor de la Justicia. Su ayuda es esencial para combatir la violencia en las calles", aseveró Muldrow.

De acuerdo al titular de la Fiscalía federal en el archipiélago, los prófugos son Jonathan Bermúdez, Raymond Sánchez, Jonathan de Jesús Bonilla, Ardwin Fuentes, José Rivera, Ricardo Rivera, Ángel Ocasio, Michael Paredes, Luis Malpica, Wesley de Jesús Serrano, Jomar Vélez, Josué Raúl Cantres, Christian Malpica, Luis Cartagena y Joel Manuel Vélez.

Las autoridades de Puerto Rico acusaron la semana pasada a 49 presuntos miembros de la organización que tenía un arsenal de armas de fuego, en un operativo en el que se decomisaron narcóticos valorados en 50,7 millones de dólares.

En este contexto, detuvieron a 29 integrantes de 'Bin Laden Records' en una operación conjunta del Negociado federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals, en inglés) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El documento judicial detalló que desde 2019 al presente, los imputados se dedicaron a la venta ilegal de drogas como heroína, cocaína, crack, marihuana, fentanilo y los medicamentos controlados como Percocet y Xanax en dicho complejo de vivienda o a 1.000 pies (304 metros) de escuelas y parques.

Las incautaciones de droga en Puerto Rico son frecuentes, ya que el llamado Canal de Mona, que separa esta isla de República Dominicana, es una ruta utilizada habitualmente para el narcotráfico.