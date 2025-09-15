Bruselas pide ideas para proteger el sistema energético de ciberataques y cambio climático

"El sistema energético europeo está expuesto a nuevos riesgos, como los ciberataques, los efectos del cambio climático y un panorama geopolítico turbulento. Para que los suministros energéticos sigan siendo estables y seguros (...), necesitamos un marco de la UE más sólido y con visión de futuro", declaró en un comunicado el comisario de Energía, Dan Jørgensen.

El Ejecutivo comunitario señaló que el sistema energético de la UE es fiable, pero agregó que "la evolución del contexto geopolítico, tecnológico y climático exige un enfoque más resiliente y adaptable" capaz de "anticipar y responder a nuevos desafíos".

La Comisión Europea espera adoptar el nuevo marco normativo a comienzos del año próximo y para ello tendrá en cuenta las contribuciones a la consulta pública, que está abierta hasta el próximo 13 de octubre.