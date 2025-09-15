Canadá reitera que tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina a finales de mes

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Carney expresó su intención durante una conferencia virtual celebrada este lunes y que fue presidida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a la que asistieron también los líderes de Egipto, Jordania, Catar y el Reino Unido.

Durante la reunión, Carney reiteró su compromiso de reconocer al Estado palestino, condicionado, según explicó, "al compromiso de la Autoridad Palestina de emprender las reformas necesarias, celebrar elecciones generales en 2026 en las que Hamás no tenga ningún papel y desmilitarizar el Estado palestino".

El líder canadiense también "expresó su solidaridad con Catar tras los ataques de Israel en Doha, que violan la soberanía catarí y suponen un grave riesgo de escalada del conflicto en toda la región".

Canadá, que apoya la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, anunció el pasado 30 de julio su intención de reconocer Palestina como una respuesta al "insoportable sufrimiento" provocado por la prolongada invasión israelí de la Franja de Gaza (que ha provocado más de 64.000 muertos, en su mayoría civiles), la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino.

Hasta ese momento, Canadá había rechazado el reconocimiento de Palestina hasta que las dos partes llegaran a una solución negociada.

"Desgraciadamente, este planteamiento ya no se puede conseguir", explicó en julio Carney.