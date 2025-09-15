China eleva presión sobre Taiwán tras paso de barcos de EE.UU. y Reino Unido por Estrecho

En su último informe, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán indicó que 24 aeronaves chinas, entre ellas cazas de combate, bombarderos, aviones de apoyo y drones, sobrevolaron los alrededores de la isla entre las 06:00 GMT del lunes (22:00 del domingo) y las 06:00 de este martes (22:00 GMT del lunes).

Del total de aparatos, 15 cruzaron la línea divisoria del Estrecho e ingresaron en la región norte, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, entre los cuales se encontraban al menos tres vehículos no tripulados que rodearon la isla entre las 06:00 y las 20:00 horas del lunes.

Se trata del tercer día consecutivo en que drones chinos circunnavegan, total o parcialmente, la isla de Taiwán, un patrón de vuelo que no suele ser habitual.

Desde el sábado pasado, el Ministerio de Defensa Nacional ha contabilizado la presencia de 108 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de Taiwán, de las cuales 89 cruzaron la línea media del Estrecho y entraron en la ADIZ de la isla, en lo que supone el ritmo más alto de incursiones en lo que va de septiembre.

Estas acciones tienen lugar después de que el destructor USS Higgins y la fragata británica HMS Richmond navegaran el viernes por el Estrecho de Taiwán, una travesía vista por Pekín como una "provocación".

"Las acciones de Estados Unidos y Reino Unido transmiten señales erróneas y socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Las tropas mantienen en todo momento un alto nivel de alerta y defienden con firmeza la soberanía y seguridad nacionales", aseguró el coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino, en un comunicado.

Unos días antes, concretamente el 6 de septiembre, el organismo castrense condenó el paso de la fragata canadiense HMCS Ville de Québec y el destructor australiano HMAS Brisbane por estas aguas.

Los buques de guerra de Estados Unidos y sus aliados suelen atravesar el estrecho de Taiwán aproximadamente una vez al mes, pese a las reiteradas protestas de China, que considera tanto estas aguas como la isla de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio.