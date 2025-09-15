China multa con 300.000 dólares a adolescentes que orinaron en el caldero de un 'hot pot'

Shanghái (China), 15 sep (EFE).- Un tribunal de la megalópolis oriental china de Shanghái condenó a dos adolescentes que orinaron en un 'hot pot', los populares calderos de sopa caliente en los que se cocinan carne o verduras en la propia mesa, a disculparse públicamente y pagar una multa de más de 300.000 dólares.