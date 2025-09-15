China y Tailandia celebrarán nuevos ejercicios aéreos conjuntos en territorio tailandés

Según un comunicado difundido en la cuenta oficial de la cartera castrense en la red social WeChat -semejante a Whatsapp, censurada en China-, Pekín enviará al entrenamiento “varios tipos de aeronaves” junto con unidades de defensa antiaérea terrestres.

El objetivo, según la parte china, es “elevar el nivel técnico y táctico de las tropas participantes” y “profundizar la confianza mutua y la cooperación pragmática” entre los dos ejércitos.

En su edición anterior, celebrada en agosto de 2024 en Tailandia, los ejercicios se prolongaron durante 19 días e incluyeron vuelos conjuntos de cazas J-10C chinos y Gripen tailandeses, así como entrenamientos de combate aéreo disimilar, apoyo aéreo cercano, asaltos de penetración y evacuaciones médicas en condiciones de combate, según detalló entonces el Ministerio de Defensa chino.

Los ‘Falcon Strike’ forman parte de una serie de maniobras aéreas bilaterales iniciadas en 2015 y que complementan otros ejercicios conjuntos como los navales ‘Blue Strike’.

En su última edición, celebrada en marzo en aguas cercanas a la provincia china de Cantón, participaron once buques y destacamentos de combate terrestre que practicaron ataques marítimos, defensa antimisiles, rescates en el mar y lucha antiterrorista.

Tailandia, que como otros países de la región trata de mantener un equilibrio diplomático entre Pekín y Washington, ha reforzado en los últimos años su cooperación militar con China a través de este tipo de maniobras bilaterales.