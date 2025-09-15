Cinco claves para seguir las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en Malaui

Estas son las claves para entender los comicios:

Más de 7,2 millones de ciudadanos, de un electorado estimado en 10,9 millones, están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente del país, a 229 diputados y 509 concejales locales.

En los comicios presidenciales compiten 17 candidatos y, si ninguno logra más del 50 % de los votos, se celebrará una segunda vuelta.

La Comisión Electoral de Malaui (MEC) debe publicar los resultados dentro de los ocho días posteriores a la votación, por lo que no se esperan cifras definitivas hasta días después del 16 de septiembre.

El presidente, Lazarus Chakwera, de 70 años, buscará la reelección con el gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP), al que llegó tras una carrera de 24 años como predicador y profesor de teología y que dirige desde 2013.

Chakwera ganó la repetición de las elecciones de 2020 después de que el Tribunal Constitucional anulara por irregularidades masivas los comicios de 2019, pero su mandato se ha visto empañado por la crisis económica y acusaciones de corrupción.

Su principal rival, y gran favorito según varias encuestas, es el expresidente Peter Mutharika (2014-2020), de 85 años, abogado y exprofesor de derecho, hermano del también expresidente Bingu wa Mutharika, fallecido en 2012.

Mutharika fue derrocado tras la anulación de las elecciones de 2019, aunque insiste en que su partido, el Demócrata Progresista (DPP), es la única alternativa viable.

Otros aspirantes destacados son la expresidenta Joyce Banda (2012-2014), que asumió el poder tras la muerte de Mutharika; el actual vicepresidente, Michael Usi; y el exgobernador del Banco Central Dalitso Kabambe.

La memoria de las anuladas elecciones de 2019, declaradas fraudulentas por el Tribunal Constitucional, aún pesa sobre el país. Hasta entonces, África solo había visto una revocación de los resultados electorales en los comicios de 2017 en Kenia.

Aquella sentencia histórica fue vista como un triunfo democrático, pero hoy resurgen dudas sobre la independencia de la MEC, cuyo liderazgo es percibido por la ciudadanía como cercano al partido gobernante.

Malaui, cuarto país más pobre del mundo, según el Banco Mundial, tiene una economía altamente dependiente de la agricultura de subsistencia y se ha visto duramente golpeada por los efectos del cambio climático.

En 2023, el ciclón Freddy, una de las tormentas más mortíferas en África en las últimas dos décadas, devastó los cultivos y agudizó la escasez de alimentos, en un contexto ya marcado por un brote de cólera y altos niveles de hambre.

Un año después, la sequía vinculada al fenómeno de El Niño devastó cultivos, disparó el desempleo en el campo -donde vive el 80 % de la población- y agudizó la escasez de alimentos.

A esto se suman la galopante inflación, la falta de divisas y la escasez de combustible, que han deteriorado aún más el poder adquisitivo.

Casi el 70 % de los malauíes sobrevive con menos de 2,15 dólares diarios y más de cinco millones padecen inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

El mandato de Chakwera, que arrancó con la promesa de combatir la corrupción, se ha visto debilitado por la dimisión en 2023 de la directora de la Oficina Anticorrupción, aún sin reemplazo, mientras el presidente, pese a sus duros discursos contra esta lacra, enfrenta críticas por el trato selectivo de los casos y por la persistencia de escándalos.

Human Rights Watch (HRW) alertó el pasado julio de que, "sin reformas urgentes, el país corre el riesgo de hundirse en una espiral de ilegitimidad y decadencia democrática".