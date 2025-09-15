Comienza uno de los mayores juicios por narcotráfico en Bélgica

Entre los 31 sospechosos figuran Flor Bressers, originario de Limburgo (Bélgica) y apodado el "cortadedos" y Sergio Roberto de Carvalho, dos traficantes supuestamente responsables del grupo, que funcionaba a través de la empresa Kriva Rochem, una planta de tratamiento de aguas en la ciudad de Amberes que servía de tapadera para importar la droga.

Según la radiotelevisión flamenca VRT es muy probable que el juicio, que inicialmente iba a celebrarse en la localidad belga de Brujas y por motivos de seguridad se ha trasladado a Bruselas, sea suspendido poco después de su inicio mediante una solicitud de recusación.

Las investigaciones comenzaron a principios de abril de 2020, cuando se interceptaron en el puerto de Rotterdam (Países Bajos) 3,2 toneladas de cocaína en contenedores que contenían mineral de manganeso, destinados a la empresa Kriva Rochem, lo que llevó a la detención de su gerente y algunos de sus familiares.

Las pesquisas cobraron un nuevo impulso cuando se lograron descifrar los teléfonos encriptados de la banda, que revelaron que se podían haber introducido en Bélgica al menos 16 toneladas de cocaína por valor de cientos de millones de euros.

La organización criminal operaba desde diversos lugares del mundo y estaba firmemente estructurada, como una auténtica multinacional, indicó la VRT.

En febrero de 2022, Flor Bressers, de 39 años, fue detenido en Suiza, donde residía con un nombre falso, junto con su esposa e hijo.

Tras su extradición a Bélgica, fue encarcelado en Beveren, una prisión de Flandes.

Antes de su "mudanza" a Suiza, gestionaba sus negocios desde un yate de lujo en las islas Seychelles.

El tráfico de drogas y al violencia aparejada ha crecido en intensidad en Bélgica en los últimos años, hasta el punto de que el ministro de Defensa, Theo Francken, dijo recientemente que está estudiando la idea de hacer patrullar a militares por las calles de Bruselas a partir del próximo abril para combatir los tiroteos y otras agresiones ligadas al narcotráfico.

El último tiroteo en la capital, sin heridos, se registró este domingo en la comuna de Molembeek.