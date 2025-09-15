Comisión Europea sitúa la protección de la democracia como "interés estratégico" de la UE

Bruselas, 15 sep (EFE).- La Comisión Europea aseguró este lunes, con motivo del Día Internacional de la Democracia, que defender ese sistema político contra "desafíos sin precedentes" como la desinformación, la injerencia extranjera o la polarización social, forma parte de los "intereses estratégicos" de la Unión Europea.