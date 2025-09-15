Condenan en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a 5 miembros del grupo ruso Pussy Riot

Moscú, 15 sep (EFE).- Un tribunal ruso condenó este lunes en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a cinco integrantes del grupo feminista punk ruso Pussy Riot por difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso, informó la prensa local.