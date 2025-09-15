Condenan en ausencia a entre 8 y 13 años de cárcel a 5 miembros del grupo ruso Pussy Riot

La mayor condena, la de 13 años y 15 días, la recibió María Aliójina, uno de los rostros más conocidos del colectivo ruso y su cofundadora, precisa la agencia Interfax.
Aliójina ya se encontraba en la lista de busca y captura en Rusia desde abril de 2022.
Uno de los episodios por los que fueron condenadas las Pussy Riot versa en torno a una canción, difundida por el grupo en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, en la que se ofrecen "datos falsos" acerca de víctimas civiles ucranianas.
Según la Fiscalía, todas las condenadas se oponen a la política de Estado ruso.
Los abogados de las artistas defendieron su libertad de expresión y pidieron absolver a sus clientas.
Pussy Riot alcanzó fama internacional tras una performance realizado en 2012 contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, que costó penas de hasta dos años de cárcel a sus integrantes, acusadas de vandalismo.