Decomisan casi media tonelada de cocaína en un operativo antidrogas en Bolivia

Santa Cruz/La Paz, 15 sep (EFE).- La fuerza antinarcóticos de Bolivia decomisó casi media tonelada de cocaína que era transportada en un camión cisterna, en un operativo realizado en la región oriental de Santa Cruz, la más grande de Bolivia, informó este lunes el Ministerio de Gobierno (Interior).