Desmienten la muerte de la esposa de un ex primer ministro nepalí atacada en las protestas

Katmandú, 15 sep (EFE).- Fuentes médicas autorizadas de Nepal confirmaron que Rajya Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, se encuentra con vida, aunque en estado crítico, corrigiendo de forma oficial las informaciones de su muerte hecha por algunos de sus médicos la semana pasada durante la caótica insurrección que derrocó al Gobierno.