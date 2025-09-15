Detienen en Guatemala a británico por atacar con hacha a un empleado por mandato religioso

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que el ciudadano británico, de 68 años, fue detenido en Antigua Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano.
La Policía señaló que el extranjero arrestado "dice que es musulmán y su dios le ordenó atacar a personas con determinadas características".
De acuerdo a las autoridades, la agresión, catalogada como "grave", fue realizada con un "hacha táctica" en contra del empleado de un hotel.
El ciudadano británico fue identificado como "Robertson N", quien quedó encarcelado a la espera de ser puesto a disposición de un juez.
"El ataque ocurrió de manera sorpresiva y sin mediar palabra", indicó la Policía guatemalteca.
El empleado del hotel, de 55 años, recibió "múltiples heridas" en "distintas partes del cuerpo", por lo que fue trasladado "de emergencia" a un hospital y se encuentra bajo observación, concluyó la misma fuente.