EEUU propone a República Dominicana para dirigir oficina de la ONU contra el narcotráfico

Santo Domingo, 15 sep (EFE).- Estados Unidos propuso este lunes que el Gobierno de República Dominicana presente un candidato para el puesto de director ejecutivo de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés).