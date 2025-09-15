EEUU reitera en Doha su apoyo a Catar tras ataque israelí antes de cumbre árabe islámica

"En nombre del presidente de Estados Unidos y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresé mi apoyo a Catar y a su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abderrahmán Al Thani", publicó Barrack en un escueto mensaje en su perfil oficial de X, acompañado de un fotografía sentado junto al primer ministro catarí.

El Ministerio de Exteriores de Catar publicó en su página web la misma fotografía sobre el encuentro, en el que "revisaron los últimos acontecimientos en Siria y discutieron vías de cooperación entre el Estado de Catar y Estados Unidos para apoyar la estabilidad en el país".

Posteriormente, el representante estadounidense publicó una fotografía junto al ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en Doha acompañada del breve texto: "Me encontré y hablé brevemente con Hakan Fidan en Doha. Ambos estamos con Catar para expresar el apoyo de EE.UU. y Turquía a Catar".

La publicación de estos mensajes de "apoyo" se da mientras numerosos mandatarios de los 22 países de la Liga Árabe y de los 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) anuncian su llegada a la capital catarí.

Entre los participantes que confirmaron su presencia en Doha se encuentran el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; su homólogo libanés, Joseph Aoun; y el egipcio, Abdelfatah al Sisi; el rey de Jordania, Abdalá II, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Todos ellos están convocados para participar en la cumbre de emergencia para coordinar una respuesta al ataque que lanzó el martes pasado Israel contra un edificio en la capital catarí que causó la muerte de cinco palestinos y de un policía local.

Según Israel, el bombardeo tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en el lugar, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre las víctimas no había responsables de sus negociaciones sobre Gaza.