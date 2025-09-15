EE.UU. resalta la "buena" relación con España, que abrirá una oficina de comercio en Texas

Tras reunirse hoy con los ministros españoles de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, este lunes, Bessent ha afirmado en declaraciones a la prensa que ambos ministros le han comunicado que España abrirá una oficina de comercio en la ciudad texana de Houston.
El secretario del Tesoro estadounidense también ha incidido en que han analizado la manera de que las relaciones entre ambos países puedan "fortalecerse".
Por su parte, Greer ha destacado que el superávit comercial que tiene Estados Unidos sobre España es un signo "de buena salud" en las relaciones entre ambos países.
El representante de Comercio de Washington ha subrayado que el tratado bilateral entre Estados Unidos y España "trae estabilidad entre las dos regiones" de Norteamérica y Europa.
