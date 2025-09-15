EE.UU. resalta la "buena" relación con España, que abrirá una oficina de comercio en Texas

Madrid, 15 sep (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, han recalcado este lunes "la buena salud" de las relaciones con España, refrendada, según éste último, en el superávit comercial estadounidense con respecto a España.