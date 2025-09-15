EE.UU. resalta la "buena salud" con España, que abrirá una oficina de comercio en Texas

Tras reunirse ambos con los ministros españoles de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, este lunes en Madrid, Bessent afirmó en declaraciones a la prensa que ambos ministros le trasladaron que España abrirá una oficina de comercio en Houston (Texas, EEUU)
El secretario del Tesoro estadounidense también incidió en que han analizado la manera de que las relaciones entre ambos países puedan "fortalecerse".
Por su parte, Greer incidió en que el superávit comercial que tiene Estados Unidos sobre España es un signo "de buena salud" en las relaciones entre ambos países.
En el primer semestre de 2025 las exportaciones a EE.UU descendieron un 5,1 %, hasta los 8.754,5 millones de euros, en tanto que las importaciones crecieron un 10,1 %, hasta los 15.837,9 millones, por lo que el saldo es deficitario para España es de 7.083,4 millones, según la balanza comercial publicada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España.
El representante de Comercio de EEUU subrayó que el tratado entre Estados Unidos y España "trae estabilidad entre las dos regiones".