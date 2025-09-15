El artista británico-keniano Michael Armitage lleva a Bogotá su exposición 'BALSA'

La obra estará expuesta en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, un monumento creado en 2017 tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, y será la primera vez que se presenta una obra en Colombia del artista británico-keniano.

"Compuesta por cuatro óleos de gran formato, pintados sobre tela de corteza de Lubugo (de Uganda), BALSA explora el tema de la migración y las historias y tensiones que emergen en medio de esa realidad convulsa", agregó el Ministerio de Culturas en un comunicado.

Este nuevo conjunto de obras llega a Bogotá después de haber hecho parte de la reciente exposición individual de Armitage en la Galería David Zwirner, en Nueva York.

En la inauguración, programada para el sábado, los asistentes podrán participar de un conversatario con Armitage, reconocido por exponer en la Royal Academy of Arts de Londres, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA, en inglés), la Kunsthalle de Basilea y la Haus der Kunst de Munich, entre otras.

"Michael Armitage desarrolla un lenguaje pictórico que entrelaza mito, política, violencia y belleza, construyendo un lenguaje visual híbrido que conecta las tradiciones de África Oriental con la historia del arte occidental", agregó la información.

En ese sentido, BALSA aborda la migración a través de las pinturas Europa (2025), Untitled (2024), Raft (ii) (2024) y Don't Worry There Will Be More (2024), que "poseen una franqueza visceral que involucra al espectador en la travesía de los sujetos y en su representación dentro de la sociedad", según el Ministerio de Culturas.