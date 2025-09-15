El asesino de Charlie Kirk dejó su ADN en objetos hallados en la escena del crimen

Washington, 15 sep (EFE).- El director del FBI, Kash Patel, dijo este lunes que se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, el supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk, en dos objetos hallados en la escena del crimen y también apuntó a que el hombre escribió una nota detallando sus planes antes del asesinato.