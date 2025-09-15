El Congreso Judío Europeo habla de un "tsunami" antisemita desde 2023 y señala a España

"La responsabilidad de un Gobierno, sea de izquierdas o derechas, es proteger la vida de sus ciudadanos y evitar lo que pasó el 7 de octubre (2023). La consecuencia fue un tsunami antisemita, que no hemos visto en Europa desde la II Guerra Mundial", dijo Muzicant.

"Lo que hubiéramos deseado es solidaridad y empatía por parte de la sociedad civil, de los gobiernos y de las poblaciones. Y lo que vivimos en países como España, Eslovenia, Bélgica o Irlanda es exactamente lo contrario", agregó en una rueda de prensa en Viena.

"Resulta insoportable un odio semejante y una campaña antisemita de esa magnitud, que se desarrolla desde esos países por razones muy distintas, que a menudo no tienen nada que ver con el conflicto de Oriente Medio", dijo Muzicant.

Según el Congreso Judío Europeo, que representa los intereses de las comunidades judías europeas con unos 1,4 millones de personas, el actual sentimiento anti-israelí y anti-judío hacen que un creciente número de judíos se sientan amenazados y piensen seriamente en abandonar el continente.

"Cada país tiene su propia historia. El actual presidente del Gobierno (español), (Pedro) Sánchez, tiene enormes problemas en su propio país y un socio (de coalición) de extrema izquierda. Por eso desvía la atención de sus problemas internos", aseguró el presidente del Congreso Judío Europeo en referencia a las críticas españoles hacia Israel por sus acciones militares en Gaza.

Muzicant, que durante años fue presidente de la comunidad judía austríaca, se mostró convencido que en caso de un cambio de gobierno, la situación cambiaría "absolutamente" en España.

"No puedo jurarlo, pero estoy convencido de ello", aseguró, al tiempo que recordó haberse reunido con varios jefes de Gobierno españoles en los últimos 30 años.

El actual Gobierno español liderado por Pedro Sánchez, que reconoció el año pasado el Estado de Palestina, es uno de los más críticos en Europa con el Ejecutivo israelí del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus socios ultraderechistas, a los que acusa de cometer en Gaza lo que califica como "genocidio".

Más de 64.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inició de las operaciones israelíes contra Hamás en octubre de 2023, y entre las víctimas hay decenas de miles de civiles, entre ellos muchos niños.